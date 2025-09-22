Inter ripartenza dal basso con Dimarco e un’autorete | Sassuolo ko

Milano, 22 settembre 2025 – Dopo l’Ajax, il Sassuolo. Vincendo, convincendo, passando dall’attenzione di Champions al predominio di campionato, creando almeno una decina di nitide occasioni da gol ma soffrendo troppo sino alla fine: l’Inter aggredisce e chiude la delicata settimana post-derby d’Italia, con Christian Chivu e Pio Esposito a rompere la dieta del tifo di San Siro. Per gli emiliani una resa di livello, sognando addirittura il pari nel recupero. Il Martinez preannunciato da Chivu è Josep tra i pali, con Carlo Augusto a chiudere la difesa per Bastoni e Barella preferito ancora a Frattesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, ripartenza dal basso con Dimarco e un’autorete: Sassuolo ko

