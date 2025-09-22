Inter portiere titolare | Chivu ora può scegliere con il Cagliari tocca a…

Inter portiere titolare. Josep Martinez ha colto la sua occasione a San Siro contro il Sassuolo, mostrando sicurezza tra i pali e regalando un paio di interventi che hanno confermato il suo valore. Dopo la gara, Cristian Chivu ha spiegato così la decisione: “ Sono contento, l’obiettivo era dargli minuti e vedere come si integra. Non vorrei succedesse qualcosa e rimanessimo senza soluzioni. Sommer rimane la prima scelta ma Martinez è importante. Non bisogna aspettare solo la Coppa Italia per far giocare il secondo “. Le parole del tecnico mettono in chiaro la volontà di dare spazio anche al portiere spagnolo, senza però mettere in discussione le gerarchie consolidate. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

