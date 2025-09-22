Inter Nico Paz il retroscena di Fabrizio Romano | Era un pensiero ma…
Inter Nico Paz. Fabrizio Romano ha svelato i retroscena dell’interesse dell’ Inter per Nico Paz, giovane talento argentino esploso negli ultimi mesi. Sul suo canale YouTube, il giornalista ha spiegato come il club nerazzurro abbia realmente preso in considerazione l’idea di puntare sul classe 2004: “ L’Inter è stata accostata tante volte nell’ultimo anno a Nico Paz perché lo adora, ha avuto diversi elementi di apprezzamento. Sappiamo la connessione Inter-Argentina, Zanetti ha ottimi rapporti con la famiglia del giocatore. L’Inter avrebbe potuto pensarci, ed è quello che ha fatto, tra fine novembre e inizio dicembre, quando il valore del giocatore non toccava cifre impossibili “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
