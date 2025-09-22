Inter Martinez ha superato la prova del 9 | è lui il futuro della porta

2025-09-21 21:35:00 Arrivano conferme: Per il portiere spagnolo quella con il Sassuolo era una prova importante per il presente e futuro. Ha risposto presente a pieni voti e l’Inter ha una sicurezza in più La sua partita doveva essere quella di Amsterdam contro l’Ajax, ma alla fine Cristian Chivu ha rimandato di qualche giorno il suo esordio stagionale fra i pali dell’ Inter. Quella di Josep Martinez contro il Sassuolo doveva essere la prova del nove (in realtà l’ennesima da quando è a Milano) per capire, ancora una volta, se il portiere spagnolo potesse rappresentare per l’Inter quella certezza che Yann Sommer non è riuscito a garantire nella sfortunata notte della gara poi persa contro la Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com