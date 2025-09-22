Inter Marotta | San Siro prioritario ma valutiamo di spostarci

Inter, nel post Inter–Sassuolo, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha commentato la situazione San Siro a SportMediaset. Per Marotta, seppur icona di Milano, lo stadio non è più idoneo per ospitare eventi di importanza massima come le finali di Champions League. Il presidente dell’Inter ha inoltre sganciato una bomba, spiegando come se L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Marotta: “San Siro prioritario, ma valutiamo di spostarci”

In questa notizia si parla di: inter - marotta

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic

Inter, due big dalla Premier su Thuram: Marotta ha già pronto il sostituto

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta

Dopo le parole del presidente dell'Inter Marotta a Sky Sport sul tema del nuovo stadio a #SanSiro, è tornato a parlare il sindaco #Sala dichiarandosi esausto per la vicenda! Che ne pensate a riguardo? - X Vai su X

Beppe Marotta si espone sulla questione stadio nel pre di Inter-Sassuolo Il Presidente nerazzurro dice che Inter e Milan, così come la città di Milano, meritano di più: SI STA ASSISTENDO AD UNO SCENARIO IMBARAZZANTE #Milan #StadioSanSiro #Mar - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, sindaco Sala su vendita stadio: Sfinito da questa vicenda; Vendita di San Siro, il presidente dell'Inter Beppe Marotta: «Siamo al caos politico, senza stadio andremo altrove»; Marotta polemico: S. Siro fatiscente, vogliamo uno stadio nuovo.

Lo spot di Marotta a “reti unificate” sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. Poi la minaccia: “Se non si risolve, andremo via da Milano” - Proprio nella settimana in cui il Consiglio comunale deve decidere sul futuro dello stadio, il presidente nerazzurro ha lanciato un appello ai microfoni di Rai 1, Dazn e Sky, senza ovviamente che ci f ... ilfattoquotidiano.it scrive

Marotta: “San Siro? Scenario un po’ imbarazzante. Se non si riuscisse a risolvere…" - Il presidente dell' Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni i Dazn prima del fischio d'inizio del match tra i nerazzurri ed il Sassuolo. Come scrive tuttosport.com