Inter esterni decisivi contro il Sassuolo
Una bella vittoria d’autorità L’Inter supera il Sassuolo per 2-1 nella 4ª giornata di Serie A, centrando tre punti pesanti. A decidere il match contro i neroverdi il gol di Dimarco e l’autorete di Muharemovic dopo il sinistro dal limite di Carlos Augusto. Una serata di intensità, qualità e concretezza, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - esterni
In Inter-Fluminense Chivu prova gli esterni a piede invertito
Lookman Juventus, dopo il no all’Inter si apre quell’altra grande pista italiana: quel club è alla ricerca di esterni per completare l’attacco. L’inserimento dell’ultim’ora
Juventus Inter, tutti i duelli chiave del derby d’Italia: dagli esterni all’attacco
L'Inter vince con gli esterni: Dimarco e Carlos firmano il 2-1 al Sassuolo. Ma che fatica nel finale - X Vai su X
Venduto dall’Inter un po’ a sorpresa dopo una buona mezza stagione, si è già integrato con 1 gol e 1 assist nel gioco gasperiniano di Juric, dove gli esterni giocano un ruolo fondamentale. I tifosi dell’Inter non avevano preso benissimo la sua cessione e Nicol - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Inter-Sassuolo 2-1: Carlos Augusto decisivo (7), grande impatto dell’ex Napoli Cheddira (7); Vittorie convincenti per le grandi: Yann Sommer decisivo per l'Inter. Guarda tutte le Highlights; Nicola Zalewski, chi è l'esterno dell'Inter decisivo contro il Torino: età, carriera, la stima di Mourinho, la fidanzata, gli anni a Roma.
Le pagelle di Inter-Sassuolo 2-1: Carlos Augusto decisivo (7), grande impatto dell’ex Napoli Cheddira (7) - A sbloccare il risultato è stato Federico Dimarco dopo una splendida azione di Barella. Riporta msn.com
Cagliari, Luvumbo è ancora ai box: rientro possibile contro l’Inter? I dettagli - Cagliari, l’attaccante rossoblù Luvumbo è ancora ai box: rientro possibile contro l’Inter di Chivu? Come scrive calcionews24.com