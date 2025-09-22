Inter difesa da brividi | colpo dal Chelsea in prestito

L’Inter deve fare i conti con il momento nero della difesa: attenzione a un colpo a sorpresa dal Chelsea che può cambiare le cose Il momento non è dei migliori per l’ Inter di Cristian Chivu e lo si vede sul campo, dato che le difficoltà non mancano nel tenere i risultati e non subire rimonte. I nerazzurri hanno rischiato anche ieri contro il Sassuolo. I neroverdi si sono rivelati un avversario temibile a San Siro e sono riusciti a mettere in testa qualche pericolo di troppo ai nerazzurri. Ne è derivata una partita divertente e in cui l’Inter ha quasi sempre comandato il gioco, mentre gli ospiti hanno fatto male solo in alcune ripartenze in contropiede. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

