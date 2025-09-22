Inter Alessandro Cattelan | Chivu mi fa stare tranquillo ricorda De Rossi per un aspetto

L’ Inter ha ripreso a marciare dopo i due schiaffoni ricevuti dall’Udinese e dalla Juventus in campionato. Era fondamentale ripartire dopo un inizio di stagione non certo brillante. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno così rialzato la testa strappando la vittoria al debutto in Champions League in trasferta contro l’ Ajax. Un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Alessandro Cattelan: “Chivu mi fa stare tranquillo, ricorda De Rossi per un aspetto”

In questa notizia si parla di: inter - alessandro

Progetto Inter, Alessandro Vocalelli apprezza la nuova linea: «Percorso coraggioso verso il futuro»

Inter 1988-89 REAR: Walter Zenga, Riccardo Ferri, Nicola Berti, Bepper Bergomi, Aldo Serena & Lothar Matthäus FRONT: Ramón Díaz, Andreas Brehme, Alessandro Bianchi, Gianfranco Matteoli & Andrea Mandorlini. @inter #Inter #InterMilan #Seriea #80s #8 - facebook.com Vai su Facebook

#Inter 1-0 #Torino : Alessandro Bastoni! #InterTorino #SerieA #Calcio #SerieAEnilive - X Vai su X

La comunicazione di Chivu e il problema dell'Inter contro il Sassuolo: Cattelan e Vieri commentano l'avvio di stagione dei nerazzurri; Cattelan: “Chivu sa come parlare, mi ha tranquillizzato. Mi ricorda De Rossi”; Bastoni (Inter) a Cattelan: 'Anche noi calciatori facciamo sacrifici'.

Cattelan: “Chivu sa come parlare, mi ha tranquillizzato. Mi ricorda De Rossi” - Ospite di DAZN, Alessandro Cattelan, presentatore e tifoso dell'Inter, ha analizzato l'inizio di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra ... Secondo msn.com

Chivu e i problemi Inter: "Cantiere aperto, non voglio pensare alla Juve" - Questa l'analisi di Chivu: "La partita si era messa bene, ma none eravamo fluidi e non riuscivamo a trovare la giocata giusta. Da tuttosport.com