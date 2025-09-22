Inter ‘aiutino’ Dimarco e polemiche | Campionato falsato
Il laterale nerazzurro protagonista del match vinto contro il Sassuolo e non solo per il gol che ha aperto le marcature a San Siro L’ Inter torna a sorridere anche in campionato dopo il blitz esterno in Champions League nella tana dell’ Ajax. La squadra di Chivu si mette alle spalle i ko con Udinese e Juventus, conquistando tre punti fondamentali contro il Sassuolo nel clima surreale di San Siro. Federico Dimarco (LaPresse) – Calciomercato.it Dimarco ritrova la gamba di un tempo e trascina i nerazzurri, mentre nella ripresa è l’autogol di Muharemovic provocato dal tiro di Carlos Augusto a portare i padroni di casa al raddoppio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: inter - aiutino
San Siro venduto an Inter e Milan? L’accordo in Giunta c’è. Aspettando il voto in Consiglio, riviviamo storici momenti al Meazza con Striscia e Cristiano Militello #Striscialanotizia - facebook.com Vai su Facebook
Guardando la partita Inter-Torino, emerge un'altra prospettiva: non è solo questione di quanti palloni tocchi, ma anche di come interagisci con i tuoi compagni di squadra. Ci sono alcune statistiche che aiutano a capire chi è stato davvero il perno dell'azione. - X Vai su X
Inter, ‘aiutino’ Dimarco e polemiche: “Campionato falsato” - L'Inter torna a vincere in campionato, con Dimarco protagonista non solo per il gol e l'ottima prova contro il Sassuolo ... Lo riporta calciomercato.it
Inter, l’esperto sicuro: “Errore grave, Dimarco andava espulso” - Sassuolo, soprattutto sull'arbitraggio: secondo l'esperto, c'era un'espulsione a macchiare la partita ... Come scrive spaziointer.it