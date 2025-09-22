Il laterale nerazzurro protagonista del match vinto contro il Sassuolo e non solo per il gol che ha aperto le marcature a San Siro L’ Inter torna a sorridere anche in campionato dopo il blitz esterno in Champions League nella tana dell’ Ajax. La squadra di Chivu si mette alle spalle i ko con Udinese e Juventus, conquistando tre punti fondamentali contro il Sassuolo nel clima surreale di San Siro. Federico Dimarco (LaPresse) – Calciomercato.it Dimarco ritrova la gamba di un tempo e trascina i nerazzurri, mentre nella ripresa è l’autogol di Muharemovic provocato dal tiro di Carlos Augusto a portare i padroni di casa al raddoppio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, ‘aiutino’ Dimarco e polemiche: “Campionato falsato”