Inter Adani mette in guardia | I passi falsi sono poco accettati si può migliorare su un aspetto

L’ Inter ha risposto presente dopo le due sconfitte consecutive in campionato con Udinese e Juventus. I nerazzurri hanno fatto valere la propria superiorità qualitativa al debutto in Champions League contro l’ Ajax. Barella e compagni si sono ripetuti nell’ultima giornata di campionato vincendo 2-1 a San Siro contro il Sassuolo. Un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Adani mette in guardia: “I passi falsi sono poco accettati, si può migliorare su un aspetto”

In questa notizia si parla di: inter - adani

Adani sicuro: «Lookman all’Inter farebbe saltare il banco in Serie A. Bonny è come Thuram, su Sucic…»

Adani dice la sua: «Inter, troppo pessimismo. Vale il Napoli e un minuto prima della finale di Champions…»

Lele Adani: "Il Napoli vale Juve, Milan e Inter». Il giudizio su Hojlund

Adani: “L’Inter resta forte, ma il Napoli è un po' più avanti rispetto alle pretendenti” - X Vai su X

Adani: “Chivu non è da Inter? Ha 13 partite in Serie A, mica deve diventare Conte da un giorno all’altro. Se la società lo sceglie, allora lo deve difendere e sostenere. Lui voleva cambiare sistema e aveva scelto Lookman. Lookman non arriva? Ma com’è possi - facebook.com Vai su Facebook

Capello mette in guardia i tifosi da facili entusiasmi: Pio Esposito? Non ha ancora superato l'esame San Siro; Vieri torna a parlare della Bobo Tv e mette in guardia Cassano e Adani; Inter, Adani mette in guardia: “I passi falsi sono poco accettati, si può migliorare su un aspetto”.

Milan, l’ex Inter mette pressione: che frecciatina ad Allegri - L’ex calciatore dell’Inter mette pressione al Milan: il messaggio rivolto a mister Massimiliano Allegri è inequivocabile. Scrive spaziomilan.it

Adani: «L’Inter deve aiutare Chivu, Juve che attacco, ma Napoli super» - L'ex giocatore e oggi commentatore Rai analizza la serie A: "Campionato equilibrato, ma non bello. Segnala panorama.it