Intelligenza artificiale al Collegio Alberoni esperti a confronto tra innovazione e bioetica

Ilpiacenza.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre al Collegio Alberoni si terrà il convegno "Intelligenza artificiale e cure sanitarie". L'evento, organizzato dall'Associazione Medici Cattolici Italiani, sarà un’occasione per riflettere sull’impatto dell’intelligenza artificiale in ambito medico offrendo interessanti spunti in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale

Intelligenza artificiale in ambito sanitario: la proposta degli studenti di Ingegneria della “Federico II” di Napoli 

Per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale va coltivata quella naturale

Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI

Giornalisti a convegno sulla deontologia professionale, c'è anche il vescovo; Giornalisti a convegno sull’intelligenza artificiale; Gli insegnanti di religione a convegno: educare è responsabilità e speranza.

intelligenza artificiale collegio alberoniIntelligenza artificiale, al Collegio Alberoni esperti a confronto tra innovazione e bioetica - Sabato 18 ottobre al Collegio Alberoni si terrà il convegno "Intelligenza artificiale e cure sanitarie". Scrive ilpiacenza.it

Intelligenza Artificiale. “Cure più efficaci, ma se non si affronta il nodo della sostenibilità, le disomogeneità aumenteranno”. Intervista a Giovanni Arcuri ... - Non ha dubbi il Direttore Tecnico, ICT ed Innovazione della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma in merito ai vantaggi di un uso sempre più diffuso dell’Intelligenza Artificiale in sanità e in ... Segnala quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Intelligenza Artificiale Collegio Alberoni