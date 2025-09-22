Innovazione filiere e futuro del tessile contemporaneo

IL FUTURO DEL TESSILE non è soltanto industriale, ma anche culturale, sociale e ambientale. Una sfida collettiva che riguarda le imprese, le istituzioni, la politica e i cittadini, chiamati a costruire insieme un modello che unisca eccellenza produttiva, responsabilità e creatività. È su queste tematiche che si concentra il nuovo evento del ciclo "QN Distretti. Le sfide dei territori e dei distretti italiani", che avrà come protagonista il distretto tessile pratese. L'appuntamento dal titolo "Tessile contemporaneo: filiere, innovazione, futuro" è in programma giovedì 25 settembre dalle 17 al Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato.

