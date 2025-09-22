Innovazione e automazione nella finanza aziendale | la svolta del Gruppo Badano con Piteco

Il Gruppo Badano, attivo con sedici società nel settore energetico, ha avviato una trasformazione digitale della propria Tesoreria affidandosi a Piteco, azienda leader nei software di gestione finanziaria del gruppo Zucchetti. Questa collaborazione segna una svolta nell’ innovazione dei processi finanziari interni, puntando su digitalizzazione, automazione e centralizzazione dei pagamenti per affrontare un mercato in continua evoluzione e rafforzare la competitività aziendale. Innovazione come leva di crescita. Alla base del progetto c’è una visione precisa: innovare per rendere più solida, sicura ed efficiente la gestione delle risorse finanziarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Innovazione e automazione nella finanza aziendale: la svolta del Gruppo Badano con Piteco

In questa notizia si parla di: innovazione - automazione

Barcellona, Camera di Commercio: innovazione e automazione in scena! Un evento straordinario nel cuore di Barcellona! Nella suggestiva sede della Camera di Commercio, tra architettura imponente e un'atmosfera carica di storia e innovazione, abbia - facebook.com Vai su Facebook

Dai un'occhiata! Semplice calcolatrice basata su Arduino MEGA by @techrmcom: https://techrm.com/it/semplice-calcolatrice-basata-su-arduino-mega/… ? Dicci cosa ne pensi! #ProgettazioneElettronica #Innovazione #Automazione #TechRM - X Vai su X

Innovazione e automazione nella finanza aziendale: la svolta del Gruppo Badano con Piteco; Innovazione e automazione nella finanza aziendale: la svolta del Gruppo Badano con Piteco; I team finanziari di Amazon sfruttano l’IA per compiti complessi: la finanza aziendale si trasforma.

Innovazione e automazione nella finanza aziendale: la svolta del Gruppo Badano con Piteco - Il Gruppo Badano, attivo con sedici società nel settore energetico, ha avviato una trasformazione digitale della propria Tesoreria affidandosi a Piteco, azienda leader nei software di gestione finanzi ... Da msn.com

Evomatic Srl: innovazione digitale e automazione dal cuore del Polesine - In un’epoca in cui la trasformazione digitale è un pilastro imprescindibile per la competitività, Evomatic Srl si distingue come realtà italiana che da 25 anni propone soluzioni informatiche e ... Riporta milanofinanza.it