Innovazione e automazione nella finanza aziendale | la svolta del Gruppo Badano con Piteco

Il Gruppo Badano, attivo con sedici società nel settore energetico, ha avviato una trasformazione digitale della propria Tesoreria affidandosi a Piteco, azienda leader nei software di gestione finanziaria del gruppo Zucchetti. Questa collaborazione segna una svolta nell’ innovazione dei processi finanziari interni, puntando su digitalizzazione, automazione e centralizzazione dei pagamenti per affrontare un mercato in continua evoluzione e rafforzare la competitività aziendale. Innovazione come leva di crescita. Alla base del progetto c’è una visione precisa: innovare per rendere più solida, sicura ed efficiente la gestione delle risorse finanziarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

