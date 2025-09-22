Innovation ship c' è anche Ferrandelli sulla nave da crociera | Il nomadismo digitale di Palermo fa scuola

Palermotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi ho portato l’esperienza del lavoro che l’amministrazione comunale sta promuovendo a Palermo all’interno di ‘Innovation Ship’, l'evento itinerante a bordo della nave di crociera Msc, dedicato all’innovazione nel Mediterraneo e organizzato da Factory Accademia, insieme a Ernst & Young, con la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: innovation - ship

Cerca Video su questo argomento: Innovation Ship C 232