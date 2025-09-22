Inizio scuola Mattarella | I docenti sono pilastri della scuola non vanno lasciati mai soli

Nel cuore di Napoli, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto alle autorità, agli studenti e agli insegnanti con parole cariche di riconoscenza e attenzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: inizio - scuola

Cantiere a Sesto Imolese. La scuola prende forma: "Pronta all’inizio del 2026"

Inizio scuola 2025, quando si riparte? Ecco tutte le date regione per regione [con Calendario in PDF]

Inizio scuola 2025, posticipare il ritorno in classe a ottobre? Il parere del meteorologo Giuliacci: “Giugno è peggio di settembre

BUON INIZIO ANNO SCOLASTICO A TUTTI! Ieri mattina il Dirigente Scolastico Alessandro Impoco, il Sindaco Marco Moscatelli e il Vice Sindaco Sonia Capoccia hanno portato un caloroso saluto agli alunni e alle alunne della Scuola dell’Infanzia, d - facebook.com Vai su Facebook

#Pavullo #15settembre con inizio scuola, nei giorni di apertura delle scuole dalle h 7:30 alle h 14, istituzione senso unico e corsia preferenziale in #ViaMatteotti, tra Via Marconi e Via Parenti, nelle adiacenze dei plessi Scolastici, con rilevamento elettronico del - X Vai su X

Inizio scuola a Napoli, Mattarella: La scuola è il veicolo per il futuro, riguarda tutti ovunque ci si trovi; Inizio scuola a Napoli, Valditara: Innovare senza lasciare indietro nessuno. La scuola sia luogo di divertimento che coinvolge; Anno scolastico 2025/26, l’inaugurazione a Napoli il 22 settembre con Mattarella: per Valditara si parte bene, ma per Schlein e sindacati c’è da piangere.

Inizio scuola a Napoli, Valditara: “Innovare senza lasciare indietro nessuno” - Il via al nuovo anno scolastico 2025/26 è stato segnato da una cerimonia istituzionale presso l'IPSOEA Rossini di Napoli, dove il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha raggiunt ... Scrive orizzontescuola.it

Inizio scuola a Napoli, Mattarella: “La scuola è il veicolo per il futuro, riguarda tutti ovunque ci si trovi” - Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato l’anno scolastico all’Istitu ... Segnala orizzontescuola.it