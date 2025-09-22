Inizio scuola Mattarella | I docenti sono pilastri della scuola non vanno lasciati mai soli

Orizzontescuola.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Napoli, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto alle autorità, agli studenti e agli insegnanti con parole cariche di riconoscenza e attenzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inizio - scuola

Cantiere a Sesto Imolese. La scuola prende forma: "Pronta all’inizio del 2026"

Inizio scuola 2025, quando si riparte? Ecco tutte le date regione per regione [con Calendario in PDF]

Inizio scuola 2025, posticipare il ritorno in classe a ottobre? Il parere del meteorologo Giuliacci: “Giugno è peggio di settembre

Inizio scuola a Napoli, Mattarella: La scuola è il veicolo per il futuro, riguarda tutti ovunque ci si trovi; Inizio scuola a Napoli, Valditara: Innovare senza lasciare indietro nessuno. La scuola sia luogo di divertimento che coinvolge; Anno scolastico 2025/26, l’inaugurazione a Napoli il 22 settembre con Mattarella: per Valditara si parte bene, ma per Schlein e sindacati c’è da piangere.

Inizio scuola a Napoli, Valditara: “Innovare senza lasciare indietro nessuno” - Il via al nuovo anno scolastico 2025/26 è stato segnato da una cerimonia istituzionale presso l'IPSOEA Rossini di Napoli, dove il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha raggiunt ... Scrive orizzontescuola.it

Inizio scuola a Napoli, Mattarella: “La scuola è il veicolo per il futuro, riguarda tutti ovunque ci si trovi” - Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato l’anno scolastico all’Istitu ... Segnala orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Inizio Scuola Mattarella Docenti