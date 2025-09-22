Inizio scuola a Napoli Mattarella | La scuola è il veicolo per il futuro riguarda tutti ovunque ci si trovi

“La scuola è lo strumento, il veicolo per il futuro, riguarda tutti, ovunque ci si trovi”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato l’anno scolastico all’Istituto penale per i minorenni di Nisida, prima delle tre tappe previste oggi a Napoli. Il Capo dello Stato ha sottolineato come l’istruzione sia accessibile e significativa per ogni contesto, anche nei luoghi più fragili e complessi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it