Inizio scuola a Napoli Mattarella | La scuola è il veicolo per il futuro riguarda tutti ovunque ci si trovi
“La scuola è lo strumento, il veicolo per il futuro, riguarda tutti, ovunque ci si trovi”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato l’anno scolastico all’Istituto penale per i minorenni di Nisida, prima delle tre tappe previste oggi a Napoli. Il Capo dello Stato ha sottolineato come l’istruzione sia accessibile e significativa per ogni contesto, anche nei luoghi più fragili e complessi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: inizio - scuola
Cantiere a Sesto Imolese. La scuola prende forma: "Pronta all’inizio del 2026"
Inizio scuola 2025, quando si riparte? Ecco tutte le date regione per regione [con Calendario in PDF]
Inizio scuola 2025, posticipare il ritorno in classe a ottobre? Il parere del meteorologo Giuliacci: “Giugno è peggio di settembre
BUON INIZIO ANNO SCOLASTICO A TUTTI! Ieri mattina il Dirigente Scolastico Alessandro Impoco, il Sindaco Marco Moscatelli e il Vice Sindaco Sonia Capoccia hanno portato un caloroso saluto agli alunni e alle alunne della Scuola dell’Infanzia, d - facebook.com Vai su Facebook
Inizio scuola a ottobre? Ondata di caldo anomalo a metà settembre: punte di 35 gradi. In Sicilia in una scuola già in classe il 3 settembre, ma stop alle lezioni alle 12 - X Vai su X
Inizio scuola a Napoli, Mattarella: La scuola è il veicolo per il futuro, riguarda tutti ovunque ci si trovi; “Tutti a scuola” 2025: il Presidente Mattarella inaugurerà l’anno scolastico a Napoli; Mattarella a Napoli, parte l'inaugurazione dell'anno scolastico: il Presidente arriva a Nisida.
Inizio scuola a Napoli, Mattarella: “La scuola è il veicolo per il futuro, riguarda tutti ovunque ci si trovi” - Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato l’anno scolastico all’Istitu ... Da orizzontescuola.it
“Tutti a scuola” 2025: il Presidente Mattarella inaugurerà l’anno scolastico a Napoli - Si terrà oggi pomeriggio a Napoli l’appuntamento “Tutti a scuola” 2025, con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà ufficialmente l’anno scolastico 2025- tecnicadellascuola.it scrive