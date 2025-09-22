Infortunio Zalewski ore di apprensione in casa Atalanta | cosa filtra sull’esterno in vista del big match contro la Juventus

Infortunio Zalewski, sono ore di apprensione in casa Atalanta per comprendere le sue condizioni: cosa filtra sullesterno in vista della Juventus. La  Juventus  attende con attenzione gli sviluppi relativi a  Nicola Zalewski, esterno dell’ Atalanta  autore di buone prestazioni nelle prime giornate di campionato. Secondo quanto riportato dalla  Gazzetta dello Sport, la sua presenza in vista della prossima sfida contro i bianconeri rimane in forte dubbio a causa di un problema muscolare accusato ieri nel match contro il  Torino. Il giocatore ha avvertito un fastidio al  flessore della coscia destra, e lo staff medico ha deciso di sottoporlo a  esami strumentali  per determinare l’entità dell’infortunio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

