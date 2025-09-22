Infortunio per un' escursionista in Val di Mello | interviene il Soccorso Alpino
Intervento ieri per i tecnici della Stazione di Valmasino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del CNSAS - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. L’attivazione ha riguardato un escursionista 30enne infortunato in Val di Mello. L’uomo è stato raggiunto, immobilizzato e trasportato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: infortunio - escursionista
Bloccata sulla montagna per un infortunio: escursionista recuperata dal Soccorso alpino
Infortunio per un giovane escursionista lungo il vecchio sentiero nella zona di Col dei Stombe, sopra Ospitale. - facebook.com Vai su Facebook
Escursionista infortunato mentre fa canyoning: in ospedale con l'elicottero https://ift.tt/NQCAuO3 https://ift.tt/dMBO29G - X Vai su X
Infortunio per un'escursionista in Val di Mello: interviene il Soccorso Alpino; Doppio intervento del soccorso alpino in Val Masino; Infortunio in quota: escursionista recuperato dai soccorsi.