Infortunio per un' escursionista in Val di Mello | interviene il Soccorso Alpino

Sondriotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento ieri per i tecnici della Stazione di Valmasino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del CNSAS - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. L’attivazione ha riguardato un escursionista 30enne infortunato in Val di Mello. L’uomo è stato raggiunto, immobilizzato e trasportato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: infortunio - escursionista

Bloccata sulla montagna per un infortunio: escursionista recuperata dal Soccorso alpino

Infortunio per un'escursionista in Val di Mello: interviene il Soccorso Alpino; Doppio intervento del soccorso alpino in Val Masino; Infortunio in quota: escursionista recuperato dai soccorsi.

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Escursionista Val Mello