Infortunio Hien l’Atalanta resta in attesa degli esami | cosa filtra sul difensore in vista del big match dello Stadium contro la Juve Il punto

Infortunio Hien, l’Atalanta resta in attesa degli esami: cosa filtra sul difensore che si è infortunato ieri col Torino in vista del match contro la Juve. Cattive notizie per l’ Atalanta e per il suo allenatore Juric. Il difensore Isak Hien si è infortunato nel corso dell’ultimo match di campionato contro il Torino, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il problema muscolare all’adduttore, accusato nel primo tempo, mette a forte rischio la sua presenza nella prossima partita di campionato. L’infortunio arriva a pochi giorni di distanza dalla sfida cruciale di sabato prossimo, che vedrà l’ Atalanta affrontare la Juventus di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

