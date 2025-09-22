Infortunio Hien l’Atalanta resta in attesa degli esami | cosa filtra sul difensore in vista del big match dello Stadium contro la Juve Il punto

Juventusnews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Hien, l’Atalanta resta in attesa degli esami: cosa filtra sul difensore che si è infortunato ieri col Torino in vista del match contro la Juve. Cattive notizie per l’ Atalanta e per il suo allenatore  Juric. Il difensore  Isak Hien si è infortunato nel corso dell’ultimo match di campionato contro il Torino, come riporta  La Gazzetta dello Sport. Il problema muscolare all’adduttore, accusato nel primo tempo, mette a forte rischio la sua presenza nella prossima partita di campionato. L’infortunio arriva a pochi giorni di distanza dalla sfida cruciale di sabato prossimo, che vedrà l’ Atalanta affrontare la  Juventus di  Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio hien l8217atalanta resta in attesa degli esami cosa filtra sul difensore in vista del big match dello stadium contro la juve il punto

© Juventusnews24.com - Infortunio Hien, l’Atalanta resta in attesa degli esami: cosa filtra sul difensore in vista del big match dello Stadium contro la Juve. Il punto

In questa notizia si parla di: infortunio - hien

Atalanta, doppio infortunio col Torino: Zalewski e Hien vanno ko. Le ultimissime

Dembelé resta nel ritiro della Francia nonostante l'infortunio. Rabiot-Pavard in disparte - A Clairefontaine gli occhi sono puntati su Ousmane Dembélé, arrivato con un fastidio al bicipite femorale sinistro dopo la ... Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Hien L8217atalanta Resta