Infortunio De Ketelaere come sta l’attaccante belga? Le ultime sulle sue condizioni in vista di Juve Atalanta in programma sabato

Infortunio De Ketelaere, recupero completato: Juric lo ha gestito con prudenza e ora è pronto a lanciarlo nella supersfida contro i bianconeri. Un sospiro di sollievo che vale quanto un gol. In casa Atalanta, l'ansia per le condizioni di Charles De Ketelaere lascia spazio a un cauto ma deciso ottimismo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il fantasista belga, fermatosi per un problema muscolare, dovrebbe recuperare ed essere regolarmente a disposizione per il big match di sabato prossimo contro la Juventus. Una notizia fondamentale per il tecnico Ivan Juric, che si prepara a ritrovare il suo giocatore di maggior talento nel momento più importante.

Infortunio De Ketelaere, il belga rischia di saltare anche Juve Atalanta? Le sue condizioni dopo l’infortunio in Champions League

