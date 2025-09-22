Nell’ultima partita grave infortunio alla caviglia che rischia seriamente di fargli saltare parecchie partite: “Immagini orribili” Quello appena passato per il calcio europeo è stato un weekend ‘bestiale’, perché si sono giocate diverse grandi classiche di enorme fascino. Il derby della capitale tra Lazio e Roma, chiuso con la vittoria giallorossa col gol di Pellegrini, è stata solo una delle tante. Sabato ad esempio si sono giocati due match sentitissimi come Hajduk Spalato-Dinamo Zagabria (0-2) e poi soprattutto Partizan Belgrado-Stella Rossa (1-2). La domenica invece si è aperta con la stracittadina romana, poi ‘Der Klassiker’ PSV-Ajax (2-2), il derby di Atene Panathinaikos-Olympiacos (1-1) e infine era in programma ‘Le Classique’ tra Marsiglia e PSG. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio choc, salta il big match col Napoli: “Urlava di dolore”