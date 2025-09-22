Influenza e virus sinciziale quando e dove ci si può vaccinare in Lombardia
Influenza e virus sinciziale, in Lombardia si parte con i vaccini. Dal 1° ottobre prende il via la campagna vaccinale antinfluenzale 20252026. Lo scorso anno erano state somministrate 2.086.885 dosi, il numero più alto mai registrato in regione, con un incremento di 190.408 rispetto all'anno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
