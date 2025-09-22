Infezioni sessuali crescono tra i giovani esperti Spallanzani incontrano studenti

Webmagazine24.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'Istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' si apre sempre più al territorio e guarda con grande attenzione ai giovani. Durante la Settimana della scienza, l'istituto romano ha organizzato due cineforum per parlare agli studenti di malattie infettive, Hiv e infezioni sessualmente trasmissibili. Domani, martedì 23 settembre, presso la sede dell'Irccs, verrà . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: infezioni - sessuali

Nonostante l'aumento dei contagi, solo il 30% degli italiani si è sottoposto almeno una volta a uno screening per le infezioni sessuali. Mancano informazione, accesso ai servizi e una cultura della prevenzione

Allerta infezioni sessuali in estate, servono test e prevenzione

Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti; Mostre, 29 opere Mitoraj in Sicilia, Patané (direttore produzione): Una delle più importanti; Malattie sessualmente trasmesse, Ecdc: “In Europa crescono sifilide e gonorrea tra giovani: +300% in 10 anni”.

infezioni sessuali crescono giovaniInfezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti - L'Istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' si apre sempre più al territorio e guarda con grande attenzione ai giovani. Come scrive msn.com

infezioni sessuali crescono giovaniHiv in aumento tra i giovani, in un anno positivi da 1,6% a 2,4% - A rilevarlo è l'Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) "Lazzaro Spallanzani", presso cui ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Infezioni Sessuali Crescono Giovani