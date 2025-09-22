Indice di sportività | Pordenone perde sei posizioni ma è quarta nelle discipline paralimpiche

Pordenonetoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La provincia di Pordenone scende di sei posizioni nella classifica dell'indice di sportività pubblicata dal Sole 24 ore. La ricerca, realizzata dalla divisione Sport di PTS, ha come obiettivo di misurare il livello di diffusione dello sport in tutte le province italiane. Nel fare questo, si serve. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: indice - sportivit

Cerca Video su questo argomento: Indice Sportivit224 Pordenone Perde