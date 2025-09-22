Indice di sportività Forlì-Cesena 45esima in Italia Bene il calcio dilettantistico male le discipline associate
E' stata pubblicata oggi la graduatoria dell'Indice di sportività 2025, realizzato dalla divisione Sport di Pts per il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto Qualità della vita. Forlì-Cesena è 45esima in classifica con 403,1 punti, in Romagna spicca il nono posto di Rimini.I punteggi di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: indice - sportivit
