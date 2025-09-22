Indice di sportività 2025 Agrigento penultima in Sicilia | solo Enna fa peggio
Agrigento scivola in fondo alla graduatoria dell’indice di sportività 2025 elaborato dalla divisione Sport di Pts e pubblicato dal Sole 24 Ore. La provincia si colloca al 103esimo posto su 107, penultima in Sicilia, davanti soltanto a Enna.L’indice, giunto alla 19esima edizione, misura la qualità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
