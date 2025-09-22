Indice della sportività 2025 Livorno al 25esimo posto | la classifica del Sole 24 Ore
Venticinquesimo posto per Livorno nell'Indice della sportività 2025 pubblicato nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre, da Il Sole 24 Ore. La nostra città, nell'indagine realizzata, guadagna quattro posizione rispetto al 2024 ed è preceduta in Toscana solamente da Firenze, seconda. Più. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: indice - sportivit
Ritorna a crescere l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni - facebook.com Vai su Facebook
Indice di sportività, la provincia di Lucca al 31esimo posto nella classifica del ‘Sole 24 Ore’ - I punti di forza sono le strutture sportive e sport individuali, quelli di debolezza restano gli sport di squadra ... Scrive luccaindiretta.it