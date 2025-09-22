Incubo per i nubifragi al Nord Esonda il Seveso dispersa una donna nell' Alessandrino
È di una donna dispersa nell'Alessandrino, frane, allagamenti e smottamenti in tutto il Nord Italia il bilancio del maltempo che dalla notte di domenica ha colpito il Paese. Nell'Alessandrino vanno avanti senza sosta le ricerche della donna dispersa, mentre a Spigno Monferrato sono state salvate 15 persone isolate in un campeggio per innalzamento del livello dell'acqua. Milano, dove la pioggia è iniziata nella notte tra domenica e lunedì, alle prime ore del mattino aveva già fatto registrare 80 millimetri di precipitazioni. Verso le 10 si è verificata l'esondazione del Seveso, terminata solo alle 19, 9 ore dopo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
