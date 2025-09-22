Incrocio pericoloso per le auto in sosta tra Via Ulisse Aldrovandi e via Maggiore di Oratoio

Vi segnalo la seguente situazione di pericolo che persiste all'incrocio tra via Ulisse Aldrovandi e via Maggiore d'Oratoio, a Pisa. Nonostante le mie segnalazioni al Comando di Polizia Municipale, non ho ricevuto alcuna risposta né ho notato interventi per risolvere il problema. All'incrocio, la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

