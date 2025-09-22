Incredibile ribaltone | lo Spezia batte il Picchio

2 SPEZIA 3: Dente, Candido, Di Salvatore (dal 30’ s.t. Russo), Rama, Zagari, Di Teodoro, D’Agostino (dal 45’ s.t. Mbaye), Vischia (dal 21’ s.t. Vallorani), Tassotti, De Witt (dal 21’ s.t. Casillo), Finotti (dal 30’ s.t. Pagnotta). Panchina: Rosa, Rossetti, Angelino, Picca, Tocchi, Balducci, Bruni. All. Corsi SPEZIA: Guidi, Nicolai, Banti, Lorenzelli (dal 19’ s.t. Vannucci), Martinelli, Bertoncini (dal 33’ s.t. Schembre), Insignito (dal 13’ s.t. Camara), Marchini, Conte, Lontani (dal 13’ s.t. Cassano), Ferrazza (dal 19’ s.t. Del Sante). Panchina: Altemura, Doretti, Fantinati, Vignali, Felici, Vicari, Amato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incredibile ribaltone lo spezia batte il picchio

Incredibile ribaltone: lo Spezia batte il Picchio

