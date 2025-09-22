Incredibile ribaltone | lo Spezia batte il Picchio
2 SPEZIA 3: Dente, Candido, Di Salvatore (dal 30’ s.t. Russo), Rama, Zagari, Di Teodoro, D’Agostino (dal 45’ s.t. Mbaye), Vischia (dal 21’ s.t. Vallorani), Tassotti, De Witt (dal 21’ s.t. Casillo), Finotti (dal 30’ s.t. Pagnotta). Panchina: Rosa, Rossetti, Angelino, Picca, Tocchi, Balducci, Bruni. All. Corsi SPEZIA: Guidi, Nicolai, Banti, Lorenzelli (dal 19’ s.t. Vannucci), Martinelli, Bertoncini (dal 33’ s.t. Schembre), Insignito (dal 13’ s.t. Camara), Marchini, Conte, Lontani (dal 13’ s.t. Cassano), Ferrazza (dal 19’ s.t. Del Sante). Panchina: Altemura, Doretti, Fantinati, Vignali, Felici, Vicari, Amato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: incredibile - ribaltone
Fognini torna sui suoi passi: l’incredibile ribaltone spiazza i tifosi
Serata da incubo per l'#AlHilal di #Inzaghi che si fa rimontare da 0-3 a 3-3! Un tempo per parte danno vita ad una partita incredibile ? @andreadig94 #SaudiProLeague #ComoTV - X Vai su X
Ribaltone meteo in arrivo! Nonostante siamo a settembre, le temperature si manterranno sopra la media, quasi come in agosto! ? Fino al 17, il Nord Italia avrà qualche nuvola e possibili rovesci, ma il Centro e il Sud godranno di sole e caldo. A partire dal 1 - facebook.com Vai su Facebook
Incredibile ribaltone: lo Spezia batte il Picchio.