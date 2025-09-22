Incredibile a Nesima | 95enne minaccia il vicino gli prende a bastonate l’auto e con un martello danneggia un muro di confine

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione a muro e auto: intervengono i Carabinieri. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato un 95enne di Bronte per danneggiamento e minaccia, in attesa della verifica giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino in una traversa di via Felice Paradiso, nel quartiere Nesima, dove una pattuglia del Radiomobile, allertata dalla Centrale Operativa, è intervenuta su richiesta di aiuto di un 58enne del quartiere. L’uomo, esasperato dal comportamento del vicino, aveva assistito a un nuovo episodio di aggressività che lo coinvolgeva direttamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

