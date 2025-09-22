Tempo di lettura: < 1 minuto La studiosa beneventana Teresa Agovino è docente a contratto presso l ’Università Mercatorum (Roma) e l’ Università Europea di Roma. Si occupa principalmente di ricerca su Alessandro Manzoni, Primo Levi, Andrea Camilleri sui quali ha pubblicato vari articoli in rivista e in volume. Tra i suoi libri citiamo “Dopo Manzoni. Testo e paratesto nel romanzo storico del Novecento”, “I conti col Manzoni. Saggi sulle riprese manzoniane nella contemporaneità”, “‘Non basta essere bravi. Bisogna essere don Rodrigo’: Social, blog, testate online, Manzoni e il grande pubblico del web” e il recente “Tribunali di carta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incontro a Casa Pisani con Teresa Agovino