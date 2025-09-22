Incontro a Casa Pisani con Teresa Agovino
Tempo di lettura: < 1 minuto La studiosa beneventana Teresa Agovino è docente a contratto presso l ’Università Mercatorum (Roma) e l’ Università Europea di Roma. Si occupa principalmente di ricerca su Alessandro Manzoni, Primo Levi, Andrea Camilleri sui quali ha pubblicato vari articoli in rivista e in volume. Tra i suoi libri citiamo “Dopo Manzoni. Testo e paratesto nel romanzo storico del Novecento”, “I conti col Manzoni. Saggi sulle riprese manzoniane nella contemporaneità”, “‘Non basta essere bravi. Bisogna essere don Rodrigo’: Social, blog, testate online, Manzoni e il grande pubblico del web” e il recente “Tribunali di carta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: incontro - casa
Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora
Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
Domenica don Luigi Maria Epicoco terrà un incontro nella Casa della Madia di Enzo Bianchi ad ' () Per informazioni e prenotazioni mandare una mail a: [email protected] oppure telefonare al 3755070733 - facebook.com Vai su Facebook
inConfedilizia, dialoghi sulla casa e sull'immobiliare - Incontro con il sen. Maurizio Gasparri @gasparripdl @RadioRadicale - X Vai su X
Corruzione all'ufficio tecnico: due ex sindaci agli arresti; Dai mondiali di kung fu Trani porta a casa quattro medaglie con Teresa Pisani e Giulia Bassi; Visse metà della sua vita nel manicomio di Palermo: Maria, voce dei matti della Real casa.
Incontro con Teresa Manes per combattere il bullismo - 30, presso la sala Gramsci, la scuola secondaria di primo grado "Giovanni Pascoli" a San Mauro Pascoli, promuove per i propri allievi e docenti, l’incontro con Teresa Manes, autrice del ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it