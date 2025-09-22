Incidenti stradali fatali a Peppe e Nicola morti a 22 e 29 anni nell' arco di 24 ore

Giuseppe Sciotti di 22 anni e Nicola Lombardi di 29, sono le ultime due vite spezzate sulle strade della provincia di Foggia, segnatamente nel capoluogo dauno. Sono deceduti all'istante in due sinistri verificatisi a distanza di poco più di 24 ore l'uno dell'altro. Il più giovane dei due, per gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: incidenti - stradali

Incidenti stradali calciatori: tragedie che hanno segnato il mondo del calcio

Incidenti stradali, l’anno peggiore. Vittime in aumento: 62 i morti. Registrati 300 feriti in più

Incidenti stradali, arriva la constatazione amichevole «smart»: come funziona il nuovo modulo digitale attivo già da luglio

Marsala: quattro incidenti stradali in poche ore. Grave un ragazzino #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Una delle principali cause di incidenti in autostrada è la guida distratta. Nel 2024 in Italia gli incidenti stradali sono stati 173.364 e questa copre il 15,7% del totale. Con A35 Brebemi viaggi su un’autostrada moderna e sicura, ma ricorda: la prudenza resta nelle - X Vai su X

Incidenti stradali fatali a Peppe e Nicola, morti a 22 e 29 anni nell'arco di 24 ore; “Non si può continuare a morire per colpa di una strada maledetta, dolore e rabbia per la morte del 16enne Peppe Carauddo; Drammatico incidente, Giuseppe muore a 54 anni.

Incidenti stradali in Toscana: aumentano i sinistri, calano i morti - Firenze, 24 luglio 2025 – In Toscana si muore meno sulle strade, ma si continua a rimanere coinvolti – e feriti – in incidenti con frequenza crescente. lanazione.it scrive

In Liguria 7.960 incidenti stradali nel 2024 con 62 morti +12,7% - 960 gli incidenti stradali in Liguria nel 2024 in crescita del 5,7% rispetto ai 7. Lo riporta ansa.it