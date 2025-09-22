Incidente sul set di SpiderMan | Tom Holland ricoverato d’urgenza riprese sospese

Thesocialpost.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Essere un supereroe al cinema può sembrare affascinante, ma dietro le quinte la realtà è spesso ben diversa. Durante le riprese del nuovo capitolo di SpiderMan: Brand New Day, un grave incidente sul set ha costretto la produzione a interrompere i lavori, lasciando i fan increduli. Il film, attesissimo e con un budget di 150 milioni di sterline, ora rischia di subire importanti ritardi. Lo stop improvviso e le condizioni dell’attore. La sospensione delle riprese è avvenuta all’improvviso, subito dopo l’incidente che ha coinvolto il protagonista. L’attore è stato trasportato in ambulanza in ospedale d’urgenza, dove i medici hanno diagnosticato una commozione cerebrale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

incidente sul set di spiderman tom holland ricoverato d8217urgenza riprese sospese

© Thesocialpost.it - Incidente sul set di SpiderMan: Tom Holland ricoverato d’urgenza, riprese sospese

In questa notizia si parla di: incidente - spiderman

Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman: le sue condizioni

Incidente sul set di Spiderman, Tom Holland finisce in ospedale: cosa è successo

Tom Holland, incidente sul set di Spiderman: Brand New Day. Riprese sospese

Tom Holland, incidente sul set di Spiderman: Brand New Day. Riprese sospese; Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman: le sue condizioni; Tom Holland d'urgenza in ospedale dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman.

incidente set spiderman tomTom Holland, incidente sul set di Spiderman: Brand New Day. Riprese sospese - Le riprese del nuovo film di Spiderman sono state sospese dopo l'incidente di Tom Holland, costretto a stare a riposo per un po'. Scrive gazzetta.it

incidente set spiderman tomTom Holland d'urgenza in ospedale dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman - Tom Holland è rimasto ferito sul set del nuovo film dell'Uomo Ragno: Spiderman: Brand New Day. Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Set Spiderman Tom