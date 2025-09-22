Incidente sul set di SpiderMan | Tom Holland ricoverato d’urgenza riprese sospese

Essere un supereroe al cinema può sembrare affascinante, ma dietro le quinte la realtà è spesso ben diversa. Durante le riprese del nuovo capitolo di SpiderMan: Brand New Day, un grave incidente sul set ha costretto la produzione a interrompere i lavori, lasciando i fan increduli. Il film, attesissimo e con un budget di 150 milioni di sterline, ora rischia di subire importanti ritardi. Lo stop improvviso e le condizioni dell’attore. La sospensione delle riprese è avvenuta all’improvviso, subito dopo l’incidente che ha coinvolto il protagonista. L’attore è stato trasportato in ambulanza in ospedale d’urgenza, dove i medici hanno diagnosticato una commozione cerebrale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

