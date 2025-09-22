Incidente sul set di Spiderman Tom Holland finisce in ospedale | cosa è successo

Le riprese del nuovo film d'azione di Spider-Man " Brand New Day " sono state interrotte a causa di un brutto incidente di cui è stato vittima il protagonista, Tom Holland. L'attore inglese stava girando una scena del nuovo capitolo della saga Marvel, che uscirà nelle sale il 31 luglio 2026, quando è caduto a terra e ha sbattuto violentemente la testa e è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sul set per le riprese. Le riprese del nuovo film della saga dedicata al supereroe - che vedrà tra i protagonisti anche Zendaya, Jacob Batalon e Sadie Sink - sono cominciate lo scorso agosto. Su Instagram l'attore inglese aveva celebrato il ritorno sul set nel primo giorno di riprese con un video condiviso su Instagram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

