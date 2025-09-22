Incidente sul set di Spiderman Tom Holland finisce in ospedale | cosa è successo

Ilgiornale.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riprese del nuovo film d'azione di Spider-Man " Brand New Day " sono state interrotte a causa di un brutto incidente di cui è stato vittima il protagonista, Tom Holland. L'attore inglese stava girando una scena del nuovo capitolo della saga Marvel, che uscirà nelle sale il 31 luglio 2026, quando è caduto a terra e ha sbattuto violentemente la testa e è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sul set per le riprese. Le riprese del nuovo film della saga dedicata al supereroe - che vedrà tra i protagonisti anche Zendaya, Jacob Batalon e Sadie Sink - sono cominciate lo scorso agosto. Su Instagram l'attore inglese aveva celebrato il ritorno sul set nel primo giorno di riprese con un video condiviso su Instagram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

incidente sul set di spiderman tom holland finisce in ospedale cosa 232 successo

© Ilgiornale.it - Incidente sul set di Spiderman, Tom Holland finisce in ospedale: cosa è successo

In questa notizia si parla di: incidente - spiderman

Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman: le sue condizioni

Tom Holland in ospedale dopo un incidente sul set di Spiderman: stop alle riprese del film; Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman: le sue condizioni; Tom Holland d'urgenza in ospedale dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman.

incidente set spiderman tomIncidente sul set di Spiderman, Tom Holland finisce in ospedale: cosa è successo - L'attore britannico stava girando alcune scene della nuova pellicola dedicata al supereroe Marvel quando è stato vittima di un brutto incidente ... Da ilgiornale.it

incidente set spiderman tomTom Holland d'urgenza in ospedale dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman - Tom Holland è rimasto ferito sul set del nuovo film dell'Uomo Ragno: Spiderman: Brand New Day. Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Set Spiderman Tom