Incidente sul lavoro in Fiera | operaio ferito durante operazioni di smontaggio
Incidente sul lavoro questo pomeriggio alla Fiera del Levante di Bari. Secondo prime ricostruzioni, un operaio sarebbe rimasto ferito mentre era impegnato nello smontaggio di un palco allestito nel quartiere fieristico. L'uomo sarebbe stato colpito alla testa da una lastra.Soccorso dal 118, è. 🔗 Leggi su Baritoday.it
