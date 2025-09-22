Incidente sul lavoro alla Fiera del Levante | operaio ferito alla testa è in codice rosso
Incidente sul lavoro questo pomeriggio in Fiera del Levante a Bari. Un operaio di 41 anni sarebbe rimasto ferito dopo essere stato colpito alla testa da una lastra, mentre avviava le. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: incidente - lavoro
