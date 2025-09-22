Incidente stradale mortale scene di disperazione sul luogo dello schianto | è stato tutto inutile

La notte tra sabato e domenica è stata segnata da un nuovo drammatico incidente stradale che ha spezzato la vita di un giovane uomo di appena trent’anni. Si trovava al volante della sua auto quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. Il viaggio di ritorno a casa si è trasformato in tragedia in pochi istanti, lasciando senza parole parenti e amici che nelle ore successive hanno appreso la terribile notizia. >> La ruota della fortuna, Gerry Scotti e Samira scoppiano in lacrime: cosa è successo a fine puntata Le prime informazioni parlano di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

