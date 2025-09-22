Incidente stradale a Roma | 59enne foggiano investito e ucciso sulla via Salaria

Un uomo di 59 anni, Ruggero Campese, foggiano ma residente a Roma, è morto, investito da una automobilista sulla via Salaria. Il sinistro si è verificato intorno alle 6:30 di domenica. A darne notizia è RomaToday: l'impatto si è verificato in prossimità del civico 2061 nel tratto fuori dal Grande. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

