Incidente stradale a Roma | 59enne foggiano investito e ucciso sulla via Salaria

Un uomo di 59 anni, Ruggero Campese, foggiano ma residente a Roma, è morto, investito da una automobilista sulla via Salaria. Il sinistro si è verificato intorno alle 6:30 di domenica. A darne notizia è RomaToday: l'impatto si è verificato in prossimità del civico 2061 nel tratto fuori dal Grande. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

