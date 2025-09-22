Incidente per Tom Holland sul set del nuovo Spiderman | le sue condizioni
Secondo quanto riportato dai colleghi d’oltre manica del Daily Mail, Tom Holland avrebbe avuto un incidente durante le riprese del nuovo film di Spiderman, rinominato “Brand New Day”. L’attore è stato portato d’urgenza in ospedale La situazione di Tom Holland: cosa gli è successo? Secondo quanto raccontato da Dominic Holland, padre di Tom attore di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: incidente - holland
Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman: le sue condizioni
Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spider-Man
Tom Holland in ospedale, incidente sul set di Spider-Man 4: come sta
Incidente per Tom Holland sul set di "Spider-Man: Brand New Day": portato in ospedale #tomholland #22settembre #spiderman #brandnewday - X Vai su X
HOT : Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman: le sue condizioni . . . . . . . Leggi qui : https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/hot-tom-holland-ricoverato-dopo-un-incidente-sul-set-del-nuovo-film-di-spiderman-le-sue-c - facebook.com Vai su Facebook
Tom Holland e l’incidente sul set: cosa è successo durante le riprese del nuovo Spider-Man; Paura sul set di Spider-Man: Tom Holland trasportato d’urgenza in ospedale dopo una terribile caduta; Tom Holland, incidente sul set di Spider-Man: Brand-New Day.
Tom Holland, incidente sul set di Spiderman: Brand New Day. Riprese sospese - Le riprese del nuovo film di Spiderman sono state sospese dopo l'incidente di Tom Holland, costretto a stare a riposo per un po'. Segnala gazzetta.it
Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set di Spider-Man, brutta caduta per l’attore - L’attore ha riportato una commozione cerebrale in seguito a una brutta caduta sul set del film. Si legge su fanpage.it