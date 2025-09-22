Incidente mortale in via San Severo | morto 30enne

Nella notte tra il 21 e il 22 settembre, in via San Severo, a Foggia, è deceduto un uomo di 30 anni in un incidente autonomo. Il conducente, originario di San Severo, ha perso il controllo dell'auto sulla strada del ritorno a casa. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

