Incidente mortale in via San Severo | la vittima è un 30enne

Nella notte tra il 21 e il 22 settembre, in via San Severo, a Foggia, è deceduto un uomo di 30 anni in un incidente autonomo. Il conducente, originario di San Severo, ha perso il controllo dell'auto sulla strada del ritorno a casa. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Foggia incidente stradale mortale, 30enne perde la vita: secondo dramma in 24 ore - Nella notte a Foggia un giovane di 30 anni ha perso la vita in un incidente, secondo episodio mortale in 24 ore in città. Come scrive msn.com

