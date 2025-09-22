Incidente in via Empedocle Restivo 45enne si schianta con lo scooter | è grave

Palermotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricoverato in gravi condizioni al Trauma center di Villa Sofia dopo uno schianto con lo scooter. Prognosi riservata per un uomo di 45 anni che la scorsa notte è stato soccorso in via Empedocle Restivo dai sanitari del 118 in seguito a un incidente avvenuto nel tratto compreso tra via Umbria e via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

incidente via empedocle restivoIncidente a Porto Empedocle, guidatore indagato per omicidio stradale - PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – Iscritto nel registro degli indagati, per omicidio stradale, il ventunenne di Porto Empedocle che nella prima serata di mercoledì scorso ha travolto e ucciso la ... Segnala livesicilia.it

Porto Empedocle, una donna travolta e uccisa da un’auto - AGRIGENTO – Una donna di 64 anni di Agrigento travolta e uccisa a Porto Empedocle da un’auto guidata da un giovane di 21 anni. livesicilia.it scrive

