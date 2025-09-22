Incidente in campagna a Favara agricoltore resta incastrato nella motozappa

Grave infortunio sul lavoro nelle campagne di Favara, in contrada Poggio Muto. Un uomo, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, è rimasto seriamente ferito dopo essere stato travolto dalle lame di una motozappa mentre era impegnato in lavori agricoli. Scattato l’allarme, sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

