Incidente in A1 auto ribaltata | traffico bloccato verso Roma lunghe code
Arezzo, 22 settembre 2025 – Mattina molto difficile per gli automobilisti in transito sulla autostrada A1 Milano-Napoli. Il traffico risulta bloccato tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Roma, a causa di un grave incidente stradale. Secondo quanto comunicato da Autostrade, un’autovettura si è ribaltata al chilometro 371. Non sono ancora note le condizioni di salute delle persone coinvolte. Si registrano 4 chilometri di coda in aumento in direzione sud. Sul posto sono intervenuti immediatamente i tecnici di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco, oltre ai mezzi del soccorso sanitario e meccanico, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto e di assistenza ai coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incidente - auto
