Incidente in A1 auto ribaltata | traffico bloccato verso Roma lunghe code

Lanazione.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 22 settembre 2025 – Mattina molto difficile per gli automobilisti in transito sulla autostrada A1 Milano-Napoli. Il traffico risulta bloccato tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Roma, a causa di un grave incidente stradale.  Secondo quanto comunicato da Autostrade, un’autovettura si è ribaltata al chilometro 371. Non sono ancora note le condizioni di salute delle persone coinvolte. Si registrano 4 chilometri di coda in aumento in direzione sud.  Sul posto sono intervenuti immediatamente i tecnici di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco, oltre ai mezzi del soccorso sanitario e meccanico, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto e di assistenza ai coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incidente in a1 auto ribaltata traffico bloccato verso roma lunghe code

© Lanazione.it - Incidente in A1, auto ribaltata: traffico bloccato verso Roma, lunghe code

In questa notizia si parla di: incidente - auto

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere

Drammatico incidente, auto finisce in un giardino: tragedia sfiorata

Incidente in A1, auto ribaltata: traffico bloccato verso Roma, lunghe code; Coda di 5 km in A1 per auto ribaltata: lunedì mattina difficile nel tratto aretino in direzione sud; Incidente in autostrada A1, auto si ribalta in galleria / FOTO.

incidente a1 auto ribaltataCoda di 5 km in A1 per auto ribaltata: lunedì mattina difficile nel tratto aretino in direzione sud - Disagi sulla carreggiata sud al chilometro 369 con traffico completamente bloccato. Da corrierediarezzo.it

incidente a1 auto ribaltataIncidente in A1, auto si ribalta in galleria: ferito un 44enne - E' successo nel pomeriggio di oggi, sabato 13 settembre, all'altezza del comune di Barberino, all’ingresso della galleria Puliana in direzione Sud al ... Si legge su 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente A1 Auto Ribaltata