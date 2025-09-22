Incidente Brivio LC positivo ai cannabinoidi il 34enne polacco che ha travolto e ucciso le 21enni Milena Marangon e Giorgia Cagliani

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe prima urtato un’auto in sosta e subito dopo investito le ragazze. L’impatto è stato violentissimo: Milena e Giorgia sono state sbalzate a diversi metri di distanza. Una è morta sul colpo, l’altra pochi istanti dopo, nonostante il tentativo disperato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente Brivio (LC), positivo ai cannabinoidi il 34enne polacco che ha travolto e ucciso le 21enni Milena Marangon e Giorgia Cagliani

