Incidente a San Leone | perde il controllo dell' auto e si schianta contro un palo dell' illuminazione morta 82enne

Agrigentonotizie.it | 22 set 2025

Sarebbe morta a causa di un malore la pensionata ottantaduenne che era alla guida di una piccola utilitaria. L'impatto contro il palo della pubblica illuminazione, lungo viale Dei Giardini a San Leone, dovrebbe essere la conseguenza del malore avuto dalla donna mentre era alla guida. A perdere la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

