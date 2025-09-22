Inchiesta urbanistica Milano a Tancredi confermata corruzione e interdizione per un anno Tribunale del Riesame | Usò Marinoni per interessi privati

Nelle motivazioni in merito alle misure per Tancredi, Marinoni e Pella, i giudici hanno posto l'attenzione sul presunto "scambio di favori tra il primo e il secondo, e sul fatto che l'ex assessore si sarebbe "servito del tecnico per favorire i privati di suo interesse Il Tribunale del Riesame. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Caso urbanistica, il Tribunale del Riesame: Tancredi in sistema di illegalità; Inchiesta urbanistica Milano, Riesame: Corruzione con il contributo di Tancredi; Inchiesta urbanistica a Milano, i giudici: «Tra Tancredi e Marinoni uno scambio di favori, l'ex assessore si servì del tecnico per favorire i privati di suo interesse».

inchiesta urbanistica milano tancrediInchiesta urbanistica a Milano, i giudici: «Tra Tancredi e Marinoni uno scambio di favori, l'ex assessore si servì del tecnico per favorire i privati di suo interesse» - Le motivazioni del Tribunale del Riesame che ha stabilito per l'ex assessore all'Urbanistica l'interdizione dei pubblici uffici: «Tancredi consapevole della corruzione tra il presidente della Commissi ... Si legge su msn.com

inchiesta urbanistica milano tancrediInchiesta Urbanistica, il Tribunale del Riesame: «Tancredi all’interno di un sistema di illegalità» - Il Tribunale del Riesame ha confermato il quadro indiziario nei confronti di Giancarlo Tancredi, pur limitandolo all’ipotesi di corruzione semplice. Scrive msn.com

