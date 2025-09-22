Inchiesta Urbanistica il Tribunale del Riesame | Tancredi all’interno di un sistema di illegalità
Il Tribunale del Riesame ha confermato il quadro indiziario nei confronti di Giancarlo Tancredi, pur limitandolo all’ipotesi di corruzione semplice. Nelle motivazioni i giudici parlano di «gravi indizi circa l’intreccio inestricabile tra il ruolo pubblicistico rivestito da Marinoni e le pratiche di interesse di Pella, nonché sull’intesa tra Marinoni e Tancredi. Intesa fondata sulla messa a disposizione delle loro rispettive funzioni pubbliche agli interessi privati di taluni gruppi di imprenditori e progettisti». Secondo il Riesame, la «volontà di fare affari insieme» emerge già dall’avvio della collaborazione tra Marinoni e Pella, subito dopo la nomina del primo a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
