Inchiesta urbanistica a Milano il Riesame | L’ex assessore Tancredi e Marinoni a libro paga dei costruttori
No, non era affatto crollata, dissolta, smontata, svanita, fallita, l’ inchiesta milanese sull’urbanistica, come avevano scritto in molti dopo che il Tribunale del riesame a metà agosto aveva ordinato la scarcerazione per due imputati (l’imprenditore Andrea Bezziccheri in carcere e l’ex componente della Commissione Paesaggio Alessandro Scandurra ai domiciliari). Tre ordinanze emesse dal Tribunale del riesame in altra composizione (con due giudici uguali e uno diverso su tre) hanno ribadito che l’accusa di corruzione permane per altri tre indagati, l’ex assessore Giancarlo Tancredi, il presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e l’imprenditore Federico Pella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire»
Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano
Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline
